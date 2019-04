È la vigilia di Cagliari – Frosinone e mister Maran incontra la stampa al centro sportivo di Assemini.

La sfida di sabato 20 aprile alla Sardegna Arena, può allontanare definitivamente della zona rossa la compagine rossoblù.

Maran dovrà fare i conti con diverse assenze, oltre ai tre squalificati: Barella, Pellegrini Pisacane, mancheranno anche Cacciatore e Castro. “Avere tutti a disposizione sarebbe stato meglio, perché cambiare ogni settimana non è la cosa più favorevole per squadra, siamo però in un periodo positivo e chi va in campo sa quali sono i suoi compiti. Cambi tattici? Noi dobbiamo avere la nostra fisionomia, non dobbiamo farci distrarre da nulla. Affrontiamo una squadra che in trasferta sta andando forte, non sarà semplice. Nel girone di ritorno ha avuto solo due sconfitte in trasferta. Dobbiamo sfruttare la carica del nostro stadio. Dobbiamo capire le insidie. Bisogna avere la pazienza giusta ed essere lucidi dall’inizio alla fine”.

Il tecnico rossoblù parla poi degli obiettivi e dello status della squadra: “Che ci sia entusiasmo è positivo. L’obiettivo però rimane la salvezza. Quello che verrà in più sarà tutto di guadagnato, cercheremo di fare il massimo. Decimo posto? Questa squadra ha dimostrato di potersi giocare cose superiori ai nostri obiettivi. Domani è importante per raggiungere la salvezza e vogliamo fare un regalo ai nostri tifosi. Srna sta bene e ha grandissime qualità. Merita questa maglia, sta dando tutto il suo contributo. Ai giocatori la formazione la dico il giorno della partita. Nessun giocatore gioca al posto di qualcuno, sono tutti professionisti che hanno dimostrato di essere utili e in questo momento tutti devono far vedere che il gruppo è cresciuto e lo ha fatto insieme. Dobbiamo confermarci con l’intera rosa. L’intensità in questo finale di stagione deve restare alta. Bisogna stare attenti con i recuperi, ma nei giorni di carico bisogna andare forte e cerchiamo di farlo”.

Commenti

comments