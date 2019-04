I cerchietti per capelli decorati con pietre e preziosi cristalli Swarovski, modello principessa, come quelli che propongono Prada e Miu Miu, e i pantaloni da ciclista non possono mancare tra i cinque pezzi ‘imperdibili’ del nuovo guardaroba della stagione primavera-estate. A questi si aggiungono i trench rieditati in chiave plastica trasparente (a cominciare da quelli proposti da Chanel da due stagioni) oppure in colori fluorescenti come il giallo evidenziatore (Fendi) e l’arancio, le camicie bianche ma con rouches e plissè da regina i capi di abbigliamento o gli accessori ispirazione giungla, in pelli o ecopelli stampate animalier, ovvero a macchie leopardo, serpente o zebra.

I veri must-have del nuovo guardaroba sono però i pantaloncini da ciclista, comunemente chiamati ciclisti, o biker pants, o ancora peggio ‘pinocchietti’. Sulle passerelle milanesi di pret a porter questi pantaloni che, ad onor del vero, non donano a tutte le donne che li indossano, perché possono davvero ridicolizzare silhouette poco slanciate, sono apparsi in moltissime collezioni, portati assieme alle T-shirt, oppure disinvoltamente mostrati sotto abiti eleganti, così da mostrare anche una certa versatilità di stile secondo l’abbinamento ai tacchi alti oppure alle sportive sneakers. In fondo, i ciclisti altro non sono che leggins accorciati. Ecco quindi la versione casual dei ciclisti proposta da Sportmax, mentre, nel mood più glamour i ciclisti hanno fatto la loro parte nelle collezioni di Fendi, Cavalli e Ferragamo. Per le signore più classiche, che non osano tanto, c’è la variante bermuda, in versione più elegante, da portare con la giacca, come fosse un tailleur, soluzione proposta da Emporio Armani e Prada. Infine l'”effetto nudo”, oltre agli impermeabili tocca gli accessori, sandali e boot per la pioggia assieme alle borse ‘vedo tutto’ di Chanel, i pantaloni gaucho trasparenti di Giorgio Armani

