L’attività del Pronto Soccorso dell’ospedale Delogu di Ghilarza proseguirà. Grazie a un provvedimento di natura eccezionale ed urgente e allo sforzo congiunto del personale medico, il servizio sarà garantito almeno fino al 30 aprile 2019. Nel frattempo si continueranno a ricercare possibili soluzioni per il futuro, anche attraverso la collaborazione già richiesta all’Areus (Azienda Regionale per l’Emergenza Urgenza della Sardegna).

È quanto stabilito dalla direzione dell’Ats Sardegna a seguito del vertice convocato nei giorni scorsi a Cagliari dall’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu e comunicato oggi ai sindaci del territorio. Nonostante permangano le difficoltà a reperire personale medico di emergenza – alla cui carenza era dovuta l’annunciata sospensione delle attività – la Assl di Oristano ha ordinato la copertura eccezionale della turnistica, facendo ricorso al personale medico delle Unità Operative di Chirurgia di Ghilarza e Pronto Soccorso di Oristano. In questo periodo, in stretto contatto con l’assessorato e l’Areus, l’Ats-Assl Oristano cercherà “di percorrere dunque tutte le strade possibili per salvaguardare il Pronto Soccorso ghilarzese”

