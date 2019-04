Si accenderanno le luci al Polo museale Casa Zapata a Barumini sabato 18 maggio per le ‘Suggestioni musicali’ che accompagneranno l’edizione 2019 de ‘La Notte dei Musei’. Un’occasione unica per una suggestiva visita serale alla storica residenza, fatta erigere dall’antica e nobile famiglia aragonese degli Zapata, e al Museo Archeologico con i suoi tesori in mostra. Il tutto accompagnato dalle immortali note delle arie d’opera di Mozart, Rossini, Verdi, Bellini e Puccini grazie al concerto organizzato per l’occasione. Grande musica, dunque, che sarà il clou della serata che partirà dalle ore 19 con i saluti istituzionali del sindaco di Barumini, Emanuele Lilliu e degli altri rappresentanti della Fondazione Barumini che organizza la serata con l’Amministrazione comunale e con il patrocinio del Polo Museale della Sardegna – Mibac. La Notte Europea dei Musei, giunta alla sua 15° edizione, arriva a Barumini nel pieno spirito della manifestazione che intende interconnettere le comunità e i loro musei come diffusori di nuove opportunità di conoscenza. E allora anche a Barumini spazio a concerti, visite guidate, illuminazioni e degustazioni dei prodotti tipici isolani.

“La ‘Notte dei Musei’ e l’evento del prossimo 18 maggio, rappresentano un’occasione importante per aprire a cittadini e turisti, ancora una volta, le bellezze storiche e culturali del nostro territorio – commenta il primo cittadino di Barumini Emanuele Lilliu – lo spirito dell’iniziativa, inoltre, si sposa in pieno con la filosofia che porta avanti con successo la Fondazione, che è quella di valorizzare il grande patrimonio culturale di Barumini e dell’intera Marmilla, in un sistema di valori in rete come traino per lo sviluppo sociale ed economico dell’intero territorio”.

