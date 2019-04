Incidente stradale in tarda mattinata a Cagliari, in via Castiglione.

Nello scontro sono rimasti coinvolti un’auto e uno scooter. Secondo i vigili del fuoco, intervenuti per mettere in sicurezza i veicoli, un ferito è stato affidato al personale del 118 che è stato trasportato in ospedale.

Le cause dell’incidente non sono state rese note. Sul posto anche gli agenti della Municipale di Cagliari per gli accertamenti e i rilievi di legge.

