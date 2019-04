Manca poco all’appuntamento con il World Relays di Yokohama (Giappone, 11-12 maggio). Antonio La Torre, direttore tecnico, ha diramato la lista dei convocati per l’ultimo raduno degli staffettisti prima del mondiale.

Sono 28 gli azzurri che lavoreranno sulle piste del Paolo Rosi e della Farnesina, a Roma, da lunedì 22 a sabato 27 aprile con il responsabile della velocità Filippo Di Mulo e i suoi collaboratori Giorgio Frinolli e Riccardo Pisani.

Tra loro, anche il primatista italiano dei 100 metri Filippo Tortu, lo sprinter Eseosa “Fausto” Desalu, le quattro staffettiste bronzo continentale indoor a Glasgow Raphaela Lukudo, Ayomide Folorunso, Chiara Bazzoni e Marta Milani.

“Elisabetta Vandi non è tra i convocati del raduno per non perdere giorni di scuola preziosi – le parole del direttore tecnico Antonio La Torre – la sua prova di Grosseto (record italiano U20 dei 400 con 52.82, ndr) è stata estremamente positiva, e non dimentichiamo che in inverno era stata frenata da qualche problema fisico. Dopo Formia, quello di Roma sarà l’ultimo raduno prima di Yokohama: servirà a mettere a punto i meccanismi delle staffette veloci e a portarci a scelte razionali e ponderate sulla 4×400 maschile, femminile e mista. La gara di Grosseto ha mostrato la bella vis agonistica dei quattrocentisti e ha dato idealmente lo start a un raduno che ritengo fondamentale per amalgamare ulteriormente il gruppo”.

I CONVOCATI

Uomini

Vladimir Aceti (Fiamme Gialle)

Federico Cattaneo (Aeronautica)

Daniele Corsa (Fiamme Oro)

Eseosa Desalu (Fiamme Gialle)

Matteo Galvan (Fiamme Gialle)

Andrew Howe (Aeronautica)

Marcell Jacobs (Fiamme Oro)

Giuseppe Leonardi (Carabinieri)

Davide Manenti (Aeronautica)

Davide Re (Fiamme Gialle)

Roberto Rigali (Bergamo Stars)

Edoardo Scotti (Carabinieri)

Alessandro Sibilio (Fiamme Gialle)

Filippo Tortu (Fiamme Gialle)

Michele Tricca (Fiamme Gialle)

Donne

Chiara Bazzoni (Esercito)

Anna Bongiorni (Carabinieri)

Rebecca Borga (Fiamme Gialle)

Maria Benedicta Chigbolu (Esercito)

Zaynab Dosso (Fiamme Azzurre)

Ayomide Folorunso (Fiamme Oro)

Johanelis Herrera (Atl. Brescia 1950 Ispa Group)

Gloria Hooper (Carabinieri)

Raphaela Lukudo (Esercito)

Marta Milani (Esercito)

Alessia Pavese (Atl. Brescia 1950 Ispa Group)

Irene Siragusa (Esercito)

Virginia Troiani (Cus Pro Patria Milano)

