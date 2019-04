Nel campo nomadi di Campo Melas di Muros, i carabinieri del Noe di Sassari hanno scoperto un allevamento abusivo di suini, pecore e capre, insieme a una discarica non autorizzata.

Otto persone sono state denunciate e l’area è stata sequestrata. Le accuse sono “gestione di discarica non autorizzata, miscelazione di rifiuti, getto pericoloso di cose, esecuzione di lavori edili senza autorizzazione” e diverse violazioni amministrative sulla gestione dell’allevamento abusivo, per le quali gli sono state inflitte sanzioni per 10mila euro complessivi.

I militari hanno ispezionato il campo nomadi, trovando l’allevamento e una gran quantità di rifiuti speciali pericolosi e non, provenienti da illecita attività di demolizione e rottamazione di autoveicoli. Sono in corso ulteriori accertamenti sulla provenienza degli autoveicoli abbandonati nell’area.

