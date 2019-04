Il magistrato Mariano Brianda è il candidato sindaco di Sassari per il centrosinistra. La coalizione formata da Pd, Futuro in Comune, Italia in Comune, Leu, Campo Progressista, Centro Democratico e PdS si è riunita questo pomeriggio è ha chiuso i giochi scegliendo come candidato Brianda.

Martedì prossimo ci sarà un incontro ufficiale fra la coalizione e il magistrato per discutere del programma elettorale e mettere in chiaro quale sarà il progetto di città che il centrosinistra proporrà ai sassaresi in vista delle elezioni amministrative del 16 giugno.

“Le segreterie dei partiti e dei movimenti civici della coalizione di centrosinistra, nel valutare positivamente la figura di Mariano Brianda come candidato al ruolo di sindaco della città di Sassari, ritengono indispensabile un confronto a breve, al fine di condividere le priorità politico-programmatiche per lo sviluppo della città e del territorio”, si legge in un documento congiunto diffuso dalla coalizione.

Per i partiti l’unica ombra da diradare prima di sottoscrivere un patto definitivo con Brianda è il ruolo che le formazioni politiche avranno nell’amministrazione della città. Brianda è già stato abbastanza chiaro, rivendicando fin dal primo istante la sua totale autonomia nelle scelte degli assessori e nei progetti da portare avanti. Ha comunque garantito il massimo coinvolgimento dei partiti attraverso una conferenza permanente di coalizione che analizzerà i programmi da trasformare in realtà. Al vertice di oggi c’era un solo partito assente ingiustificato, l’Upc.

