Nella notte un grave incidente stradale è avvenuto sulla Strada statale 131 dir. al km 4,300 in direzione Sassari, per cause ancora da accertare, un autovettura condotta da una ragazza ha sbandando andando a sbattere sul guardrail per poi ribaltarsi più volte.

Sul posto è intervenuta una squadra VVF di Pronto intervento che ha provveduto a mettere in sicurezza il veicolo e la sede stradale,

La giovane donna è stata soccorsa e affidata agli Operatori sanitari inviati dal servizio di Emergenza del 118 e trasportata con urgenza in ospedale.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale e l’Anas per il ripristino della sede stradale.











