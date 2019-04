I Carabinieri di Budoni (Ss) hanno denunciato un 51enne di Olbia ritenuto responsabile del furto di uno smartphone di ultima generazione. Nello scorso mese di gennaio i militari i carabinieri hanno ricevuto una denuncia da parte di un residente a Budoni che ha riferito di essersi dimenticato per pochi minuti il suo cellulare sul bancone dove stava facendo colazione mentre si trovava all’interno del bar dell’area di servizio sulla Strada statale 131 Dnc all’altezza del paese costiero.

Il ladro, all’interno dell’esercizio commerciale, aveva adocchiato il dispositivo sul bancone e approfittando che il proprietario si era allontanato, si era impossessato dello smartphone spegnendolo e mettendolo in tasca dei pantaloni. Le immediate indagini avviate dai Carabinieri di Budoni hanno consentito di risalire all’identità dell’autore del furto del cellulare, che nel frattempo lo aveva regalato alla moglie.

Effettuata una perquisizione nella sua abitazione, i Carabinieri di Olbia sono riusciti a recuperare il telefono, che è stato quindi sequestrato e consegnato ai colleghi di Budoni, che potranno quindi finalmente restituirlo al proprietario. Per l’uomo è scattata una denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Nuoro e dovrà adesso rispondere ai magistrati del reato di furto aggravato.



