A casa delle Winx: abitare il mondo magico delle fatine. Accade, per celebrare il 15/mo di una delle eccellenze del made in Italy, alla Design Week. Sei progetti che sono veri e propri spazi espositivi emozionali ispirati al mondo delle fatine raccontati attraverso arredi, per far immergere il visitatore nell’universo Winx, un’icona ormai classica (al pari delle più ‘antiche’ Barbie) dalle applicazioni potenzialmente infinite.

Il design incontra così il mondo della magia Rainbow e del Made in Italy: una collaborazione tra la global content company di Iginio Straffi e CILAB – Creative Industries Lab del Dipartimento di Design del Politecnico di Milano LAB – POLITECNICO DI MILANO con le Winx.

Gli studenti del Politecnico di Milano hanno collaborato con una serie di aziende italiane del settore, creando sei spazi espositivi ispirati al mondo delle fate. Gli studenti, dopo aver analizzato lo stile e i tratti distintivi di ognuna di loro, li hanno reinterpretanti in veri e propri concept di lifestyle, e raccontanti attraverso speciali arredi, complementi e grafiche.

L’allestimento Winx Lifestyle Magic and Design è esposto al Fuorisalone per tutta la settimana, e parallelamente all’evento, il Dipartimento Design del Politecnico organizza incontri, tavole rotonde, speech, ecc, con lo scopo di raccontare i valori di successo del Made in Italy di Rainbow e delle aziende coinvolte in questo evento.

Tante le aziende coinvolte (CMC2.0, Piva Group, WallPepper®, Mosaico Digitale, FCA SNC, LC Forniture industriali, On light PF, Specchiopiuma, Kose & ISI Milano, EDG Enzo De Gasperi, TaborGlit e Grifal SPA) per un progetto che ha permesso in una attività di formazione sul campo unica.

