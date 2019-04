La Spa per i cani e l’area Yoga per i padroni: il mare con il pet si fa sempre più rilassante. Comincia dal 19 aprile la stagione estiva della Baubeach, la spiaggia per cani ecofriendly di Maccarese, vicino Roma che quest’anno tra le novità apre una BauSpa organizzata da yolettatori professionisti, per cui sarà possibile tornare a casa dopo la giornata al mare, con il cane profumato e asciutto, sempre nel rispetto ambientale, quindi con uso di prodotti biocompatibili. Altra novità riguarda il Progetto Zero Plastica, denominato Happy Sea Happy Earth! : è stato convertito l’impianto idrico per la produzione di acqua potabile naturale, gasata e naturalizzata, ci sono poi borracce in Tritan, erogatori alla spina di prodotti biocompatibili.



Da quest’anno l’area della spiaggia più ambita dai cani romani ospiterà un Ashram, luogo di riposo, meditazione e pratica Yoga: spazio suggestivo, raccolto, fresco e luminoso, tra il mare e la macchia mediterranea, con un piano inclinato (Oblique Platform) dove praticare le pose più semplici dello Yoga in inversione : un modo per ossigenare il cervello e riposare il cuore, sperimentando un benessere “olistico” che è uno dei principali obiettivi che la Associazione persegue, perché “la serenità e il benessere della persona si riflette direttamente nel suo compagno a quattro zampe”.

Baubeach inoltre aderisce al Progetto “Lidi Amici Del Mare”, promosso dal WWF Italia, da Legambiente e dalla Fiba Confesercenti. Dall’alba al tramonto la spiaggia diventa sede di un “Arcipelago “di Realtà Operative nell’ambito dell’impegno per la salvaguardia del Pianeta Terra: ognuno sarà la piccola goccia di un oceano in evoluzione, tornando all’idea cult del Baubeach, secondo la quale “ognuno deve fare la sua parte” come nella magica fiaba africana del Colibrì, che partecipa allo spegnimento dell’incendio nella foresta trasportando nel becco una goccia d’acqua.

Commenti

comments