Gli agenti della Questura di Nuoro hanno denunciato due nuoresi, pregiudicati e con numerosi precedenti di polizia, responsabili l’una di porto abusivo di armi e di ubriachezza molesta e l’altra per atti osceni in luogo pubblico.

I poliziotti della Squadra Volanti sono intervenuti in un noto esercizio commerciale di Nuoro per una persona che, in evidente stato di ebbrezza, infastidiva i clienti. Giunte prontamente sul posto, le Volanti hanno identificato, M.S., 62 anni, nuorese, pensionato, con precedenti penali e di polizia per guida in stato di ebbrezza e per violenza a pubblico ufficiale, il quale era sprovvisto di documenti di riconoscimento ma in compenso aveva con se, nascosto nel giubbotto, un coltello a serramanico lungo oltre 28 centimetri. L’uomo è stato portato in Questura e dopo gli accertamenti di rito è stato denunciato.

In un’altra occasione i poliziotti delle Volanti sono intervenuti in Piazza Vittorio Emanuele dove 30enne nuorese, con precedenti di polizia, è stato notato da alcuni passanti compiere atti di autoerotismo mentre si trovava seduto su una panchina della piazza. L’uomo, già noto agli agenti per avere compiuto simili gesti in passato, è stato identificato e, senza opporre resistenza, condotto in Questura dove, al termine degli adempimenti di rito, è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico e affidato all’Amministratore di Sostegno.

