Nuovo episodio di truffa telematica ai danni di una persona di Gairo, con un presunto venditore che dopo aver incassato parte dei soldi scompare senza consegnare la merce.

Su un noto sito on-line di annunci era stata inserita un’inserzione con la quale veniva posto in vendita un telefono cellulare ad un prezzo alquanto vantaggioso. All’annuncio aveva risposto un uomo della giurisdizione della Compagnia Carabinieri di Jerzu. La vittima attirato dal prezzo conveniente ed interessato all’oggetto, versava una somma di denaro a titolo di anticipo per portare a termine la trattativa. Ma il presunto venditore a quel punto intascava la somma e non dava più notizie rendendosi irreperibile. La vittima del raggiro a quel punto si presentava presso la locale Stazione Carabinieri per formalizzare la denuncia di truffa.

I militari dell’Arma, dopo una serie di riscontri sono riusciti a documentare ed accertare il flusso del denaro, risultato infine accreditato su una carta prepagata riconducibile ad un 45enne della provincia di Roma, già noto alle forze dell’ordine per analoghi reati, pertanto è stato denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.

Commenti

comments