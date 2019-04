E’ cominciato in queste ore, con le festività pasquali, il periodo di una decina di giorni di giorni feriali per il lungo ponte di Pasqua, che per alcuni terminerà il primo maggio. Saranno circa 14 milioni gli italiani in viaggio su strade e autostrade.

Secondo il calendario del Centro di coordinamento informazioni sulla sicurezza stradale (Ccis), le giornate da ‘bollino rosso’, oltre al primo maggio, saranno il 25 e 28 aprile. In questi giorni, le maggiori criticità per il traffico potrebbero verificarsi nelle ore serali.

Il flusso principale interesserà le autostrade in corrispondenza dei grandi centri, nello specifico: l’A1 Milano-Napoli, l’A14 Bologna-Taranto, l’A4 Torino-Trieste, l’A22 del Brennero e l’A2/A3 Salerno-Napoli-Reggio Calabria.

