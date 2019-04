“Sono tornata nella mia terra per un progetto a cui ho tenuto moltissimo, il rilancio di un marchio storico italiano, Olidata, che stava morendo e che ho contribuito a risanare. Io credo che con il giusto investimento tecnologico, valorizzando le nostre Università, la qualità della vita e il potenziale umano, possiamo trasformare la Sardegna e la Sicilia nella California europea. Con i fondi europei possiamo supportare lo sviluppo delle nostre produzioni locali e sostenere gli artigiani, gli allevatori e gli agricoltori che devono essere aiutati a crescere e a vendere anche all’estero i loro prodotti di qualità”.

Lo scrive sul blog delle stelle Alessandra Todde, candidata capolista alle elezioni europee con il MoVimento 5 Stelle nella circoscrizione Isole. “Allo stesso tempo dobbiamo contrastare alcune delle regole europee di industrializzazione che spesso mortificano i nostri territori. Magari perché soffocano lavorazioni millenarie che sono un patrimonio dei nostri artigiani e che va difeso”, sottolinea Todde che aggiunge: “Vi faccio un esempio concreto: conoscete tutti la questione dei pastori sardi e del latte.

Io ho supportato una impresa sarda, una start up, e ho immaginato una soluzione che prevede la trasformazione diretta del latte attraverso mini-caseifici a disposizione dei pastori, cosi da produrre formaggio di qualità. E che fornisce l’assistenza di una squadra di specialisti di mercato internazionale. In questo modo i pastori hanno potuto vendere all’estero i loro prodotti, senza intermediari. E a un prezzo vantaggioso E’ solo un esempio, ma è con questo spirito che voglio andare in Europa a rappresentare gli interessi dei cittadini, dei lavoratori e delle imprese dei territori che rappresento. Le nostre isole possono riprendere in mano il loro futuro”.

