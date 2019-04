CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Klavan (dal 61′ Romagna), Lykogiannis; Faragò, Cigarini, Ionita; Birsa (dal 73′ Padoin); Joao Pedro (dall’83’ Deiola), Pavoletti. A disposizione: Aresti, Rafael, Leverbe, Bradaric, Oliva, Cerri, Despodov, Thereau.

Allenatore: Rolando Maran.

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano (dal 61′ Pinamonti), Paganini, Maiello, Valzania (dall’80’ Trotta), Beghetto; Ciano, Ciofani (dal 76′ Dionisi). A disposizione: Bardi, Krajnc, Molinaro, Simic, Gori, Brighenti, Ghiglione, Sammarco.

Allenatore: Marco Baroni.

Arbitro: Abisso di Palermo

Marcatori: 26′ Joao Pedro rig. (C)

Note: ammonito Joao Pedro; espulso Faragò (doppio giallo)

Primo tempo:

Il Cagliari parte fortissimo e mette sin da subito paura al Frosinone. Nonostante il lungo possesso palla e la grande carica agonistica dei rossoblù, il Frosinone si rende pericoloso in contropiede. Al 26′ l’episodio chiave della prima frazione: Zampano colpisce Ionita in area, Abisso concede un penalty che Joao Pedro trasforma. Nel finale il Frosinone tenta la reazione, ma mancano precisione e cattiveria.

Secondo tempo:

Il Frosinone in campo con altro piglio nella ripresa. I giallazzurri guadagnano il primo corner della ripresa: cross in mezzo e palla bloccata da Cragno. Al 64′ Ionita colpisce di testa indisturbato al centro dell’area, palla alta: gara meno vibrante: il Cagliari prova ad amministrare il vantaggio, il Frosinone non sembra avere le forze per organizzare la rimonta. Al 72′ occasione per il Cagliari: Pavoletti schiaccia su un cross dalla sinistra di Ionita, Sportiello salva con un grande intervento. A pochi minuti dalla fine contrasto fortuito Cragno-Paganini, il portiere resta a terra. Il gioco riprende con il Frosinone in possesso alla disperata ricerca del gol e il Cagliari rintanato nella propria metà campo a difesa del vantaggio e finisce così questa 33′ giornata di serie A, 1-0 per i rossoblù.



