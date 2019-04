È il giorno dello scontro diretto per chiudere definitivamente il discorso salvezza alla Sardegna Arena. Il forte vento non sarà d’aiuto per le due squadre. Il Cagliari alla conquista dei 40 punti, mentre il Frosinone spera ancora nel miracolo. Tra squalifiche e infortuni diversi gli assenti in casa rossoblu, dal 1’ in campo ci sono Birsa e Srna. A metà del primo tempo siamo ancora sullo 0-0. Un Cagliari più aggressivo rispetto alla squadra ospite, che difende però bene la sua metà campo.

Al 25’ Zampano stende Ionita e il direttore di gara assegna un rigore ai rossoblu. Si prepara il numero 10, Joao Pedro spiazza Sportiello ed è goal, vantaggio del Cagliari al 26’ del primo tempo. Finisce il primo tempo e l’arbitro manda tutti negli spogliattoi. Cagliari sempre in vantaggio grazie alla rete di Joao Pedro. Si riparte alla Sardegna Arena, Maran e Baroni lasciano intatte le formazioni iniziali. Trema subito il Frosinone al 48esimo minuto del secondo tempo con Pavoletti che sfiora il goal. Al minuto 57 viene ammonito Faragò per fallo su Ciano. Al 60’ cambio forzato per Maran: Klavan è dolorante al ginocchio sinistro dopo uno scontro di gioco e lascia il posto in campo a Romagna. Il Cagliari continua ad aggredire e al 26’ fa paura ai ciociari con Pavoletti che cerca il raddoppio e subito dopo ci prova Birsa. Secondo cambio per il tecnico rossoblu che al 27’ sostituisce il numero 14 Birsa con Padoin.

E’ il 34’, doppio giallo per Faragò: il numero 24 lascia il campo non senza le proteste del pubblico. Cagliari in 10, si scaldano gli animi alla Sardegna Arena, al 36’ viene ammonito anche Joao Pedro per presunto fallo. Maran decide di usufruire dell’ultimo cambio a disposizione: esce il numero 10 ed entra Deiola. Finiti i ‘90 minuti, Abisso concede 5’ di recupero, il Cagliari cerca di tenere intatto il risultato. Finisce con la vittoria dei padroni di casa il match alla Sardegna Arena: il Cagliari ha raggiunto l’obiettivo dei 40 punti. Il Frosinone ha ormai poche speranze di restare nella massima serie.

