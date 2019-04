Api, barriere coralline, insetti e balene: le specie minacciate sono le protagoniste dell’Earth Day 2019, la Giornata Mondiale della Terra in programma il 22 aprile e istituita dalle Nazioni Unite per richiamare l’attenzione sulla tutela del pianeta. Sulla scia dell’interesse acceso nei giovani dagli appelli di Greta Thunberg, la Giornata della Terra assume un significato ancora più forte e, alla vigilia dei suoi 50 anni, è la più vasta manifestazione ambientalista del mondo, con 193 Paesi e 22.000 organizzazioni coinvolti, per un totale di un miliardo di cittadini.

La scelta quest’anno è caduta sulle specie minacciate perché ormai l’allarme è globale: i dati scientifici indicano che è in corso una nuova estinzione di massa, la sesta finora registrata sulla Terra. Si calcola che il ritmo al quale stanno scomparendo le specie sia maggiore fra mille e diecimila volte rispetto a quello registrato negli ultimi decenni. In molti casi le specie stanno scomparendo in conseguenza del modo in cui l’uomo ha modificato il loro ambiente. In generale si ritiene che l’attività umana abbia avuto impatto sull’83% della terraferma. Secondo quanto riporta il sito internazionale della manifestazione, a partire dal 1970 il numero degli animali sulla terraferma si è ridotto del 40% e di altrettanto quello delle specie marine e degli uccelli. Fra questi ultimi si calcola che 11.000 specie siano in declino. I dati più preoccupanti riguardano però gli insetti, ridotti di ben il 75% in alcune aree, e le barriere coralline.

La buona notizia, secondo gli organizzatori dell’Earth Day, è che il ritmo delle estinzioni può essere ancora rallentato, a condizione di sollecitare in tutto il mondo una maggiore attenzione al problema. Su questo filo conduttore sono numerosissime le iniziative organizzate nei Paesi promotori. Tanti gli eventi previsti in Italia, dalla Valle d’Aosta alla Puglia. Si parte il 21 aprile con l’escursione organizzata a Vaperga (Torino), la gara di golf di Brissogne (Valle d’Aosta) e quella di orientamento a Soave (Verona); eventi all’aria aperta anche a Pescia (Pistoia) e a Castigione della Pescaia (Grosseto), mentre Corridonia (Macerata) celebra con un concerto e il Museo delle Terre d’Italia di Abanella (Salerno) apre le porte al pubblico. A Roma non poteva mancare il Concerto per la Terra, dal 25 al 29 aprile; Terracina (Latina) celebra con i 16 chilometri della Pedagnalonga e Napoli con il Festival delle Arti per la Terra, in corso fino al 6 maggio.

In Sardegna, nel Parco Naturalistico Archeologico Sa Fogaia i protagonisti sono gli alberi, i libri lo sono il 26 aprile a Serravalle Scrivia (Alessandria) e le scuole a Capo d’Orlando (Messina). Il 27 è la volta del concerto organizzato a Seren Del Grappa mentre le scuole scendono in campo a Tricase (Lecce). Il primo maggio a Cutrofiano (Lecce) seconda edizione della Pedalata per la Terra e si chiude il 5 maggio a Francavilla Fontana (Brindisi) con la Earth Day Run.

