Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini alla fine della gara Cagliari- Frosinone ha voluto incontrare la stampa per esprimere tutta la sua gratitudine alla squadra e ai tifosi per il risultato raggiunto.

“Voglio fare i complimenti alla squadra e all’allenatore. Obiettivo raggiunto e i complimenti vanno a questo grande gruppo. La nostra marcia non si ferma qui, dietro corrono. Ci restano 5 partite dove dobbiamo fare più punti possibili, la squadra cercherà di avvicinarsi almeno a 50 punti. La squadra della prossima stagione si costruisce già a partire da queste ultime partite per prepararci a festeggiare al meglio in centenario”.

“ Voglio ringraziare – continua Giulini- questo grande pubblico, avere lo stadio pieno il giorno prima di Pasqua significa quanto questa terra sia legata a questa maglia”. “Sono contento – aggiunge il Presidente- di essere qui oggi in un momento positivo, la continuità che siamo riusciti a dare con Maran ci ha fatto vivere una situazione più solida”.

“Sullo Stadio- conclude- avremo una lunga riunione con i progettisti il 27 aprile, per avere il progetto definitivo il prima possibile così da poter poi iniziare. Ci sarà una società veicolo, non sarà il Cagliari Calcio. Entro il 2019 speriamo di poter depositare in comune il progetto definitivo. Sarà un 2020 di burocrazia, ma speriamo tutto vada più veloce possibile e che il 2021 si possa finalmente costruire la nostra casa del futuro”.

Commenti

comments