Retrocessione quasi certa per il Frosinone: il tecnico Baroni a fine partita ha parlato con la stampa.

“La squadra – ha esordito- ha fatto una buona partita, abbiamo retto anche l’impatto fisico e creato delle occasioni. Abbiamo commesso un ingenuità che è andata ad inquinare una prestazione che è stata anche positiva. Il Cagliari è stato molto bravo a spezzettare il gioco”.

Sui punti in classifica: “Non dobbiamo guardare la classifica, ma andare in campo con coraggio e con lo spirito che avevamo anche oggi per cercare di portare più punti possibili. Lo dobbiamo a noi, alla società e soprattutto ai nostri tifosi”.

“La squadra è stata in campo con equilibrio, abbiamo preparato bene la partita in settimana e l’abbiamo anche affrontata bene. Il nostro intento è restare attaccati al campionato”.

“Siamo riusciti – conclude- a portare anche pericoli alla squadra avversaria, con un pizzico di fortuna in più e di determinazione in più il risultato sarebbe stato diverso”.

