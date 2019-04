I Vigili del fuoco del Comando di Cagliari e i vari distaccamenti della provincia, sono impegnati dalle prime ore del mattino per diversi interventi a causa del forte vento che sta sferzando l’intera provincia.

Numerose le chiamate pervenute al 115 per rami e alberi caduti sulla sede stradale, insegne luminose divelte, antenne e camini pericolanti, tetti e coperture danneggiate, cornicioni e finestre pericolanti.

Le squadre VVF di Pronto intervento della sede centrale di viale Marconi stanno operando nel centro abitato della città di Cagliari, nei paesi limitrofi e nell’hinterland, i vari distaccamenti della provincia hanno richiesto il supporto delle autoscale sempre inviate dalla sede centrale e il supporto del Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) per gli interventi in quota e per operare in sicurezza.

Numerosi interventi di messa in sicurezza sono in corso in particolare nel Sulcis Iglesiente, a Villacidro e nei centri abitati dei paesi limitrofi.

Ancora tanti sono gli interventi in coda, pervenuti alla Sala operativa in queste ultime ore.

























