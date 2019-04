Dopo l’annuncio della partecipazione al Firenze Rocks con Tool e Smashing Pumpkins e al Rock The Castle il 5 luglio, i Dream Theater annunciano due nuovi concerti estivi in italia: si esibiranno sabato 6 luglio al GruVillage Festival di Grugliasco, Torino, e mercoledì 10 luglio al teatro Antico di Taormina.

La band prog americana, fondata a Boston nel 1985 da John Petrucci, John Myung e Mike Portnoy, tre musicisti unanimemente riconosciuto come virtuosi dei loro strumenti, arriva in Italia per presentare i brani del nuovo album “Distance Over Time” pubblicato a febbraio.

Il gruppo dei Dream Theater ha all’attivo ben 14 dischi in studio e una quantità sterminata di live, raccolte, ep, singoli e bootleg, facendone una delle band di maggior successo commerciale degli anni novanta nell’ambito del metal.

