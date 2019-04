Apre la seconda sede di CasaPound e i movimenti antifascisti si mobilita e annunciano per il giorno dell’inaugurazione un presidio a due passi.

Annunciano una mobilitazione per ribadire che a Cagliari loro, i fascisti, proprio non ce li vogliono.

La notizia dell’apertura della sede in via Cervi di CasaPound, sabato pomeriggio, ha innescato un tam tam social che sfocerà in un presidio davanti a Pizza 74 in via Dante.

Sarà un sabato molto delicato sotto il profilo dell’ordine pubblico ed è alta la possibilità di forte tensione.

