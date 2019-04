Non solo a Cagliari, con il tradizionale corteo che da piazza Garibaldi raggiungerà piazza del Carmine, ma anche a Sassari, Nuoro e a Carbonia sono stati organizzati eventi per la ricorrenza del 25 aprile.

Nel capoluogo del nord dell’Isola le celebrazioni prenderanno il via alle 9 del giornata della Liberazione con il corteo da piazza Marconi, per toccare diverse piazze del centro cittadino. Si proseguirà da viale Italia fino all’Emiciclo Garibaldi, da via Carlo Alberto per arrivare in piazza d’Italia. Ad aprire la cerimonia sarà Caterina Mura, presidente provinciale dell’Anpi, seguita da Alessandro Cossu, giovane studente che ha preso parte al progetto dell’Arci “Viaggi della Memoria. Promemoria_Auschwitz”.

Sarà poi la volta del Theatre en vol che con la performance “Tracce ripercorrendo la memoria di…” darà vita a un percorso silenzioso in testimonianza delle persone cadute durante la lotta partigiana. Gli interventi del sindaco di Sassari e dell’amministratore straordinario della Provincia Guido Sechi precederanno la deposizione delle corone di alloro, in memoria dei caduti, presso la lapide commemorativa nel cortile di Palazzo Ducale.

A Nuoro ci sarà una solenne cerimonia al Sacrario militare del Cimitero Comunale con la posa delle corone a cui seguirà la intitolazione di una via all’antifascista nuorese Diddìnu Chironi, tra via Pietro Antonio Manca e via Magellano.

Infine a Carbonia la Rete Unitaria Antifascista Sulcis-Iglesiente organizza, insieme con l’Anpi, la terza edizione della giornata Antifascista “ieri Partigiani oggi Antifascisti” nel Parco Villa Sulcis: in programma performance artistiche, giochi-laboratori per bambini, incontri e spettacoli musicali.

