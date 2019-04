A Lourdes, in Francia, è in corso un’operazione delle teste di cuoio, secondo le prime testimonianze intorno alle ore 11 in una via vicino alla stazione ferroviaria si sono sentiti i primi spari.

La prefettura del dipartimento degli Alti Pirenei segnala che un uomo, probabilmente insieme ad altre due persone, ha sparato colpi di arma da fuoco.

Non è chiaro se si tratti di un attacco terroristico o le motivazioni della sparatoria sia di natura diversa.

A riportare la notizia è l’agenzia Sputnik Italia

