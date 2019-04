Incidente stradale questa mattina nel quartiere San Benedetto, a Cagliari.



Una Fiat bravo guidata da un 27enne cagliaritano, percorreva via Cimarosa in direzione via Pergolesi quando, mentre svoltava a destra per via Puccini, ha investito un pedone, un 81enne di Cagliari, che attraversava via Puccini fuori dalle strisce pedonali.

L’anziano è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu con assegnato codice giallo.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.

