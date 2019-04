Torna nel capoluogo sardo, mercoledì 24 e giovedì 25 aprile, la manifestazione “Casteddu Beer 2019”, evento che accoglierà i turisti presenti nei giorni festivi a Cagliari.

Lo scopo è quello di far conoscere da vicino i maestri birrai della terra di Sardegna, con spazi dedicati sia agli addetti ai lavori che ai semplici appassionati e turisti. Da tutta la Sardegna, per poter far gustare la vera birra artigianale prodotta nell’Isola.

Grande comune denominatore sarà la grande qualità dei prodotti.

Non mancheranno gli artigiani sardi che per tutti e due i giorni della manifestazione espongono le loro creazioni, più un supporto con il Food artigianale come le prelibatezze dell’hamburger di pecora e tanto altro.

Per la due giorni del “Casteddu Beer” è previsto un dj set, dalle ore 15:00 per il 24 aprile con Francesco Siero, Roberto Murru, Chiodo e dalle ore 18:00 il 25 aprile con Barbara Turata, Stefano Picciau, Riccardo Cau e Andrea Tocco.

Saranno presenti i seguenti birrifici :

Birreria Bunker – Birrificio Sandalyon Cagliari – Birrificio Mediterraneo Carbonia – Birrificio Gattarancio – Birrificio Margherita – Birrificio Amore di Birra Carbonia – Birrificio Shardana – Birrificio Anglona Sassari – Birrificio Nanumoru Sanluri – Birrificio A Mine Of Beer – Birrificio Bacu Abis – Birrificio Nora di Oliena in collaborazione con l’azienda agricola Matta.

Ci sarà l’esposizione e Show room con i nuovi modelli 2019 Harley Davidson, mentre all’interno dell’anfiteatro sarà presente l’area gonfiabili per i più piccini.

L’evento è organizzato con il patrocinio Ufficio di Gabinetto del Sindaco di Cagliari.

