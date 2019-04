Tagliata, costata, hamburger gourmet: tutto a base di carne bovina piemontese, la fassona. Apre in città la “Fassoneria Cagliari”, brand che fa della carne a filiera corta, controllata e certificata il suo marchio di qualità. L’hamburgeria piemontese, l’unica gestita direttamente dagli allevatori di razza della Cooperativa cuneese Compral, sarà inaugurata il 30 aprile in via Sonnino 6 con una degustazione per il pubblico. Si tratta dell’undicesima apertura in franchising in Italia per il gruppo nato nel 2013 da un’idea del giovane imprenditore torinese Fabrizio Bocca e diventato nel giro di pochi anni un brand di successo.

“Il progetto Fassoneria propone una nuova tipologia di ristorazione che garantisca un’offerta gourmet e di altissima qualità anche in un locale monoprodotto – spiega Bocca – Qui troverete soltanto hamburger garantiti e certificati, con carne proveniente solo da bovini di pura razza piemontese, una carne tenerissima, priva di grassi e con preziose proprietà organolettiche”.

Due le linee proposte con altrettante fasce di prezzo: la ristorazione e la più accessibile hamburgeria gourmet. Nella prima si potrà scegliere tra tagliata, costata, i crudi di fassona, salsiccia battuta al coltello e albese, carpaccio, filetto. Nella seconda, una grande varietà di burger sfiziosi, una ventina in tutto. Qualche esempio? Norma burger, che ha gli stessi ingredienti della famosa pasta, o l’Italian burger, con abbinamenti cromatici ispirati al Tricolore creati da pomodoro, pesto e bufala. E molti altri ancora da accostare anche ai tipici prodotti isolani. “La Sardegna – sottolinea ancora Bocca – è ricca di specialità che ben si abbinano alla fassona per creare più di uno sfiziosissimo burger sardo-piemontese”.

Commenti

comments