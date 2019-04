Fumata bianca in Consiglio regionale per l’insediamento delle sei commissioni permanenti. I capogruppo di maggioranza hanno infatti raggiunto un accordo sulla suddivisione delle presidenze. A breve la votazione per sancirne l’ufficialità. Alla commissione Autonomia dovrebbe approdare Stefano Tunis (Misto).

Tuttavia se il fondatore di Sardegna 20Venti dovesse rinunciare, i voti del centrodestra potrebbero convergere su Pierluigi Saiu (Lega). Il Lavoro dovrebbe finire in quota Riformatori con Alfonso Marras, il Bilancio a Fratelli d’Italia con Paolo Truzzu (che dovrà però lasciare la posizione di capogruppo a Francesco Mura), l’Urbanistica a Forza Italia con Giuseppe Talanas, le Attività produttive al Psd’Az con Piero Maieli, la Sanità ancora al Misto con Domenico Gallus.

Quanto alle vicepresidenze, per il M5s si profilano la Cultura con Desirè Manca e l’Urbanistica con Roberto Li Gioi.

