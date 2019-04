Stefano Bianchelli, maestro di immersioni a Villasimius di Luigi Di Maio e della compagna Virginia Saba, oggi è intervenuto a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, per raccontare il ‘battesimo’ del vicepremier la scorsa Pasqua. “A contattarmi è stata Virginia Saba, che lo scorso anno fece un servizio su questa zona”, ha esordio l’istruttore di sub coi conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Era la prima volta che Di Maio faceva un’immersione?

“Sì, è stato il suo ‘battesimo dell’acqua’. Prima ha seguito una lezione teorica, dove si danno informazioni su cosa fare e non fare. Poi siamo andati in un punto tranquillo su un gommone e per la prima volta i due hanno provato l’immersione”. Avevano anche le bombole? “Sì. Di Maio si è lasciato guidare con tranquillità, è stato bravo. Si è buttato dal gommone di spalle, con la tipica ‘capriola’ all’indietro”.

A quanti metri è sceso il leader Cinquestelle? “Abbiamo toccato nove metri di profondità”. Gli ha rilasciato un brevetto? “No, per questa esperienza non era previsto”. Che tipo di sub le sembra Di Maio? “Una persona tranquilla, capace, mi pare abbia delle potenzialità”.

