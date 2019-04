A seguito di diverse segnalazioni pervenute alla Sala operativa del 115, i Vigili del fuoco del Comando di Cagliari stanno intervenendo in un centro commerciale dell’hinterland, in località Pirri, per l’incendio di un gruppo elettrogeno.

Sul posto la squadra VVF di Pronto intervento con un’APS (Auto pompa serbatoio), il supporto di tre automezzi, un’ABP (auto botte pompa), un’AS (auto scala) e un’AF ARA (auto furgone autorespiratori) per un totale di quattro automezzi e dieci operatori.

I pompieri sono riusciti a spegnere le fiamme, ed è attualmente in corso la messa in sicurezza dell’area e i relativi controlli.

Sul posto anche il Funzionario tecnico VVF di guardia per le verifiche e gli accertamenti del caso.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento.









Commenti

comments