Invertire il trend negativo attraverso attività di ricerca forestale e tecnologica e azioni su lavorazione, trasformazione, analisi e miglioramento qualitativo delle produzioni. È la missione su cui fonda l’accordo per il sughero sottoscritto oggi a Tempio da Confindustria Centro Nord Sardegna e Agris. “Il comparto vive una crisi grave e selettiva, se non la si affronta in tempo si indebolisce ancora un settore non più ricco come un tempo”, è l’analisi comune. “Negli anni Novanta il 60% dei tappi italiani era di sughero sardo, ora soltanto il 15%”, dicono i rappresentanti della Sezione Sughero di Confindustria e i vertici dell’Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura.

L’incontro odierno è servito per redigere un documento congiunto, sottoscritto anche da Federlegno Arredo/Gruppo Sughero Assoimballaggi, che individua le criticità e avanza proposte operative. Dal confronto promosso dal presidente degli industriali della Sezione Sughero, Giuseppe Molinas, emerge un elenco di priorità da sottoporre alla politica, ma anche la volontà di rinsaldare la collaborazione attraverso azioni per la forestazione, l’estrazione e la lavorazione tramite il rilancio della ex stazione sperimentale del sughero. “La qualità del sughero decade per l’abbandono gestionale delle sugherete – è il primo aspetto critico – bisogna individuare le aree più problematiche sotto quest’aspetto”.

Sugli aspetti fitosanitari “serve un progetto multidisciplinare di analisi e approfondimento”, ma servono anche “controlli sulla materia prima e più prove sul prodotto finito”. Da questo punto di vista, dicono gli operatori, “l’Agris è un soggetto pubblico e garantisce terzietà”. Quanto all’ex stazione sperimentale del sughero, “faceva capo all’assessorato regionale dell’Industria, ma oggi è più corretto inserirla in quello dell’Ambiente o dell’Agricoltura”. In definitiva “la politica, la Regione in primis, prenda atto delle necessità del comparto – conclude il manifesto – prestando più attenzione alla normativa e alla documentazione tecnica necessaria per l’utilizzo dei tappi in sughero”.

