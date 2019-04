E’ un attore toscano che aveva recitato in varie serie tv e film il giovane centauro morto ieri in Sardegna per i postumi di un grave incidente stradale, quando con la sua moto è volato giù da un cavalcavia sulla statale 125 tra Siniscola e Santa Lucia, sulla costa nord orientale dell’isola.

Si tratta di Elia Pietschmann, di 29 anni, deceduto dopo l’arrivo all’ospedale di Olbia dove era stato trasportato con l’elicottero del 118. Nato a Viareggio (Lucca) ma residente a San Giuliano Terme (Pisa), l’attore da qualche tempo viveva a Roma. Il 29enne stava trascorrendo qualche giorno di vacanza in Sardegna con il padre, anche lui appassionato di motociclismo.

È stato proprio il padre a chiamare i soccorsi. Elia Pietschmann aveva lavorato sia per il cinema che per la tv. Nel suo curriculum vantava partecipazioni in serie televisive come ‘I delitti del Barlume’, ‘È arrivata la felicità’ di Riccardo Milani e ‘Pezzi Unici’ di Cinzia Th Torrini mentre per il grande schermo aveva recitato in ‘Natale a Londra’ di Volfango De Biasi e in ‘Freaks’ di Gabriele Mainetti.

