Elon Musk prepara la svolta di Tesla, che punta a trasformare da colosso delle auto elettriche a colosso delle auto autonome. Il miliardario visionario dovrebbe presentare a breve la tecnologia che consentirà a Tesla il grande salto. Ma gli analisti sono scettici. Da un lato Musk li ha abituati a promesse poi non mantenute, dall’altra parte c’è il sospetto che la nuova tecnologia, seppur avanzata, non sia ancora in grado di far sì che una vettura sia guidata solamente da un robot senza un essere umano vicino al volante per intervenire nel caso di bisogno.

”In un anno da oggi avremo più di un milione di auto interamente autonome”. Lo afferma Elon Musk alzando il velo su un nuovo microchip sul quale Tesla scommette per le auto senza guidatore, con neanche un essere umano pronto a intervenire in caso di emergenza. L’annuncio è l’occasione per Musk per bocciare la tecnologia radar LIDAR, quella usata dalle rivali nello sviluppo delle auto autonome.







