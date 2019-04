Sono 127.000 i nuovi libri messi a disposizione dagli Editori per le scuole come contributo all’edizione 2018 di #ioleggoperché, la grande iniziativa nazionale dell’Associazione Italiana Editori (AIE) – in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), con il Centro per il Libro e la Lettura, con l’Associazione Librai Italiani (ALI) e il Sindacato Italiano Librai e Cartolibrai (SIL), con l’Associazione Italiana Biblioteche (AIB) e con il supporto di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori – che punta a formare nuovi lettori, rafforzando nella quotidianità dei ragazzi l’abitudine alla lettura grazie alla creazione e al potenziamento delle biblioteche scolastiche.



Entro la fine del mese di aprile arriveranno così nelle biblioteche scolastiche degli Istituti che ne hanno fatto regolarmente richiesta il 27% di libri in più rispetto a quelli annunciati.

Il merito va agli editori che hanno partecipato alla donazione: Artestampa Edizioni, Bohem Press, Casalini Libri, Curcu&Genovese, DeA Planeta, Ediciclo (Nuova Dimensione), Editrice Shalom, Editrice Dedalo, Editrice Il Ciliegio, Edra – LSWR Group, Effatà, Eli – La Spiga Edizioni, Feltrinelli (Giangiacomo Feltrinelli Editore – Gribaudo), Gallucci, Giuffrè Editore, Gruppo editoriale Mauri Spagnol (Adriano Salani Editore, Antonio Vallardi Editore, Ape Junior, Bollati Boringhieri, Corbaccio, Nord, Chiarelettere, Garzanti, La Coccinella, Longanesi & C., Magazzini Salani, Nord Sud Edizioni, Ponte alla Grazie, TEA, Tre60, Ugo Guanda Editore), Gruppo editoriale Raffaello, Gruppo Mondadori (Einaudi, Mondadori, Mondadori Electa, Mondadori Ragazzi, Rizzoli), Guerini e Associati, Guida Editore, HarperCollins Italia, Il Castoro, Il Mulino, Johan & Levi, L’Artistica Savigliano, La Margherita Edizioni, La Vita Felice, Laterza, Lupoguido, Moretti&Vitali, Newton Compton, Notes Edizioni, Pearson, Pisa University Press, Salerno Editrice, SEM Libri, Tunué, Vita e Pensiero, White Star, Zanichelli. A cui si sono unite anche alcune istituzioni: Stato Maggiore della Difesa, l’ufficio di Bruxelles dell’Unesco e il World Food Programme, agenzia delle Nazioni Unite.



#ioleggoperché è un progetto di AIE, in collaborazione con Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), con l’Associazione Librai Italiani (ALI), con il Sindacato Italiano Librai e Cartolibrai (SIL), con l’Associazione Italiana Biblioteche (AIB) e con il Centro per il libro e la lettura, con il supporto di SIAE – Società Italiana Autori ed Editori e con il sostegno di Mediafriends.

