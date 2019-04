Personal shopper dotati di tecnologie evolute, insieme ad Anna, la fashion stylist virtuale, accompagnano i clienti nel nuovo flagship store Yamamay di Milano, in piazza Cordusio.

Il progetto, realizzato con il supporto di Accenture, è stato concepito per offrire un’esperienza omnicanale e personalizzata al consumatore, unendo i vantaggi del digitale con quelli dell’esperienza in negozio. In pratica, nel punto vendita, i personal shopper sono dotati di tecnologie di mobile payment che consentono il pagamento senza passare per le casse, mentre, fuori dallo store, anche da casa, sarà possibile seguire i consigli di Anna, dal proprio device.

Si tratta infatti di una mobile chatbot che, attraverso un modello di intelligenza artificiale, analizza lo stile di una persona per suggerire capi e accessori in linea con i gusti individuali. L’accesso alla fashion stylist avviene tramite il proprio account Google senza dover installare applicazioni sullo smartphone. Seguendo i consigli di “Anna” si potrà decidere se recarsi in negozio o collegarsi al sito di Yamamay per procedere all’acquisto.



Commenti

comments