Incidente stradale questa mattina nel quartiere Is Mirrionis, a Cagliari.

Un 36enne cagliaritano nel transitare, alla guida della sua Fiat 500, in via Emilia direzione via Abruzzi, ha tamponato uno scooter condotto da un 46enne di Quartu Sant’Elena, che lo precedeva e che al momento si era fermato in prossimità degli attraversamenti pedonali.

Lo scooterista dopo essere rovinato al suolo ha lamentato danni fisici, ed è stato quindi soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al P.S. dell’ospedale Sntissima Trinità con assegnato codice giallo.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.

