“Siamo di fronte ad una significativa trasformazione nei modelli di business e nel contesto sociale che pone importanti interrogativi, oltre a sfide ed opportunità. Le grandi aziende hanno una responsabilità di rilievo in questo processo e possono svolgere un ruolo cruciale nella costruzione del nuovo ecosistema digitale”. Lo ha detto Jeffrey Hedberg, Ceo di Wind Tre, intervenuto oggi a New York all’International Business Exchange Conference.

“Servono inoltre – aggiunge Hedberg – competenze diverse per guidare i processi di Digital Transformation; occorre ‘fare sistema’ attraverso partnership tra soggetti pubblici e privati perché l’Italia possa fare un deciso salto di qualità”. Per queste ragioni, precisa il Ceo, Wind Tre ha avviato significative collaborazioni con importanti Università e Business School del Paese, per implementare programmi volti allo sviluppo di talenti e skill tecnologiche. L’azienda, inoltre, conclude Jeffrey Hedberg, “continua a sostenere Luiss Enlabs, l’incubatore di start up che, grazie anche al Venture Capital, è tra i più importanti in Europa”.

