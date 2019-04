Aveva appena finito di lavorare e stava per andare a pranzo insieme al collega Renzo Corona, l’operaio di 65 anni morto nell’incidente sul lavoro avvenuto nella tarda mattinata di oggi in località Seurru a Sestu (Cagliari).

L’uomo stava raccogliendo alcuni ortaggi per una ditta di Sestu e, poco dopo mezzogiorno si apprestava ad andare in pausa. Il collega è salito sul furgone Iveco Daily senza accorgersi che il 65enne stava attraversando la strada sterrata proprio dietro il mezzo e lo ha travolto in retromarcia, uccidendolo. È stato proprio il conducente del furgone a chiamare i soccorsi. Purtroppo quando i medici del 118 sono arrivati sul posto per Renzo Corona non c’era più nulla da fare. Il 65enne viveva a Sestu, era sposato e padre di due figli. In molti in paese lo conoscevano. I carabinieri della Stazione di Sestu e del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Quartu stanno lavorando per ricostruire dettagliatamente la dinamica della tragedia. Il pm Enrico Lussu ha già disposto la restituzione della salma ai familiari per i funerali.

