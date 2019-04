E’ scontro anche in Sardegna sulla Festa della Liberazione. Il neo presidente del Consiglio regionale Michele Pais, esponente della Lega, per ora non ha in calendario alcuna partecipazione alle celebrazioni previste per il 25 aprile in Sardegna. “Ancora non lo so se ci andrò – dice interpellato dall’ansa – di sicuro sarò a Fertilia, vicino ad Alghero, per i festeggiamenti di San Marco”, annuncia.

E poi spiega di essere d’accordo con le parole di Salvini: “per come è stata declinata questa festa sembra una contrapposizione tra comunisti e fascisti”.

