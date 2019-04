“Il presidente Solinas e la sua coalizione, in testa la Lega, sono responsabili di una situazione vergognosa che sta facendo un danno alla Sardegna. Sono trascorsi 60 giorni dalle elezioni regionali, due mesi di parole vuote e di promesse, ed ancora la Regione non ha un governo in grado di dare risposte alle tante emergenze”.

Così Desirè Manca, consigliere regionale del M5s, sulla sua pagina facebook.

“Questo intollerabile ritardo nelle nomine degli assessori non è frutto del caso ma è conseguenza dell’ammucchiata elettorale del 24 Febbraio. Evidentemente stanno solo pensando alla spartizione delle poltrone. Nel frattempo però se ne fregano dei cittadini. Stanno paralizzando la Regione con un giochino politico fatto sulla pelle dei sardi”.

“Questa situazione di stallo – conclude – e questi atteggiamenti indegni devono finire subito!”

