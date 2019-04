Anche quest’anno Quartu partecipa alle celebrazioni per il 25 Aprile, Festa della Liberazione dell’Italia, con la Santa Messa e la deposizione delle corone, alla presenza delle istituzioni cittadine e di una delegazione dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia.

In occasione della Festa della Liberazione, l’Amministrazione comunale ha coordinato l’organizzazione degli eventi che come ogni anno si tengono in città per celebrare la giornata. Il programma prevede la Santa Messa nella Basilica di Sant’Elena Imperatrice alle 10.30, alla quale prenderanno parte anche le autorità cittadine, compreso il Sindaco Stefano Delunas.

Al termine della funzione religiosa è in programma la deposizione di una prima corona d’alloro, davanti al Monumento ai Caduti di piazza Sant’Elena, da parte del Primo Cittadino, che poi terrà un breve discorso. Farà seguito l’avvio del corteo, accompagnato dalle note della banda Città di Quartu, nelle piazze e nelle strade del centro storico. In particolare è previsto l’ingresso nel Parco di piazza Matteotti, dove verrà deposta una seconda corona e interverrà il VicePresidente Vicario del Consiglio Comunale Chiara Pili.

Dopo aver percorso via Eligio Porcu, l’ultima corona verrà deposta nella piazzetta antistante il Palazzo Comunale, intitolata appunto alla giornata del 25 Aprile. Nell’occasione è previsto anche l’intervento del rappresentante dell’ANPI di Quartu Mario Albertazzi. L’Amministrazione comunale, nella persona del Sindaco Stefano Delunas, sarà inoltre presente alla manifestazione sportiva ‘Memorial Gino Bartoli e di tutte le staffette partigiane’, in programma domenica 28 aprile p.v. e sempre dedicata alla Festa della Liberazione, con raduno e partenza nell’area ex Bussola alle 9.30; l’arrivo, alle ore 11, è previsto al centro polifunzionale Atena in localita Pill’e Matta a Quartucciu. L’evento è organizzato dall’Associazione ACAT Il Germoglio, in collaborazione con ANPI, Amici della Bicicletta e FIAB, e ha il patrocinio del Comune di Quartu

