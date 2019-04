I militari della 2^ Compagnia della Guardia di Finanza di Cagliari, nell’ambito delle attività di contrasto al lavoro nero ed irregolare, hanno effettuato un controllo in un ristorante di Assemini, trovando all’atto dell’accesso due lavoratori ‘in nero’. I Baschi verdi hanno controllato e intervistato tutti i soggetti trovati evidentemente a svolgere attività lavorative e successivamente hanno proceduto ad un confronto con la documentazione obbligatoria.

Al titolare è stato contestato l’impiego dei due lavoratori sprovvisti della regolare copertura contributiva e assicurativa e, pertanto, destinatario di sanzioni amministrative comprese tra i 1.800 e i 10.800 euro. È inoltre emerso che il ristoratore retribuiva i lavoratori in nero in contanti, modalità non più consentita dalla legge e quindi per tale violazione è stato destinatario di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 1.000 e un massimo di 5.000 euro. Nello specifico settore, dall’inizio dell’anno, sono 35 i lavoratori in nero scoperti dalla Guardia di Finanza e 2 quelli irregolari.

