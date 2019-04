“La solidarietà ai lavoratori dell’Aias (Associazione Italiana Assistenza Spastici) , che da mesi non ricevono lo stipendio, non basta più. Servono azioni concrete da parte di chi è in Regione. Per questo chiediamo che la vertenza venga subito inserita nel calendario dei lavori della Commissione Sanità”.

Il Gruppo M5S in Consiglio regionale della Sardegna esprime solidarietà ai dipendenti Aias che da oltre dieci mesi non percepiscono stipendio e in attesa di transitare nella struttura regionale Sas Domos ( sarebbe dovuta entrare in funzione il 1 Gennaio scorso), “assicura il massimo impegno” affinché l’annosa vertenza venga risolta al più presto. Le parole dei pentastellati giungono in occasione dello sciopero odierno dei lavoratori e delle lavoratrici Aias, proclamato dalla Fp Cgil di Cagliari, del Sulcis e della Sardegna.

Il Gruppo M5S in Consiglio regionale ricorda che la vertenza, “già seguita dal M5S sardo”, dalla consigliera regionale Carla Cuccu e dalla deputata Emanuela Corda, verrà riproposta in Consiglio regionale dalla stessa Cuccu, segretaria della Commissione Sanità. “Il M5S – concludono i Consiglieri regionali pentastellati – è vicino ai dipendenti Aias, costretti ancora una volta a scendere in piazza per protestare contro l’Azienda per una serie di ragioni, tra le quali l’ulteriore aggravarsi nei pagamenti delle retribuzioni”.

