E’ la prima volta che viene coltivato con successo in Sardegna. L’azienda ‘Riso Passiu’ di Oristano, grazie all’esperianza maturata in oltre 40 anni nella coltivazione di riso, esordisce sul mercato con il primo raccolto di Vialone Nano Classico, una varietà storica della risicultura italiana. Unica azienda sarda a produrlo, è tra le cinquanta aziende certificate in Italia.

L’obiettivo a cui punta questa scelta aziendale è quello di proporsi alla ristorazione attenta alla qualità con un prodotto nuovo e sardo, che vada incontro alle esigenze degli chef e degli appassionati di cucina. Il riso Vialone Nano è uno dei più pregiati risi italiani, si presenta con un chicco non particolarmente grande, tondo e perlato. Questa varietà è estremamente versatile in cucina e grazie all’alto contenuto di amilosio, all’ottima tenuta di cottura e all’alta capacità d’assorbimento dei condimenti è ideale per la preparazione di gran risotti.

Debutterà in questi giorni nelle cucine di molti chef e in futuro nei migliori negozi di specialità.

“La produzione di Vialone Nano Classico – rende noto l’azienda – è una scelta ponderata nel tempo e nata da due condizioni: l’attenzione alle esigenze degli chef e la volontà di mettere loro nelle condizioni di avere la migliore materia prima con cui elaborare le pietanze più prelibate”.

Questa nuova varietà va ad aggiungersi alle altre quattro linee di produzione dell’azienda: Carnaroli Classico (unica azienda sarda certificata tra le 191 italiane), Gioiello, Aromatico e Integrale.

