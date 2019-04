Un percorso formativo specialistico pensato per chi lavora o vuole iniziare a collaborare nel settore del volontariato dell’immigrazione come operatore legale.

Sono aperte le iscrizioni per il percorso formativo “Operatore legale nel settore dell’immigrazione” organizzato dalle Acli Provinciali. Le lezioni si terranno il mercoledì pomeriggio dalle 16 alle 18 nella sede di Quartu Sant’Elena in via Diaz, 106.

Durante le 12 ore di percorso si approfondiranno in particolare i temi della condizione giuridica dello straniero, del sistema di accoglienza italiano, della normativa sull’apolidia e sull’acquisto della cittadinanza italiana, della disciplina sul Ritorno Volontario Assistito e della normativa in materia di protezione internazionale. Inoltre saranno dedicate due ore a come entrare in contatto con persone in situazione di disagio emotivo.

L’operatore legale sostiene i richiedenti asilo e i rifugiati nei percorsi di protezione ed integrazione, sostenendoli durante tutto l’iter della domanda di protezione internazionale e nella fruizione dei diritti connessi allo status riconosciuto. Per essere un buon operatore legale non è necessario essere avvocati né avere la laurea in Giurisprudenza. È indispensabile, invece, una buona conoscenza della normativa e una buona capacità relazionale (in considerazione del fatto che la maggior parte degli immigrati che si trovano nei centri è in una condizione psicologica delicata).

La data di inizio delle lezioni sarà stabilita una volta completata la classe e comunicata agli iscritti. Per maggiori informazioni e per le iscrizioni è possibile contattare la segreteria al numero 07043039 o alla mail acliprovincialicagliari@gmail.com

Commenti

comments