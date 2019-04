È fuggita dal reparto di psichiatria dell’ospedale Santissima Trinità a Cagliari, ha raggiunto un distributore di benzina e dopo aver sganciato una delle pompe ha minacciato di dare fuoco all’impianto con un accendino che aveva già acceso. Solo il tempestivo intervento della Polizia ha evitato il peggio. L’episodio è avvenuto all’alba di ieri: protagonista una 41enne.

Al 113 è arrivata la chiamata dei parenti che l’avevano vista fuggire dall’ospedale. Scattato l’allarme, gli agenti sono riusciti a rintracciare la donna al distributore di carburanti di via Is Mirrionis mentre con l’accendino in mano minacciava di incendiare l’impianto. Bloccata, è stata subito affidata alle cure del 118. Durante le fasi concitate dell’intervento, due poliziotti hanno riportato lievi ferite.

