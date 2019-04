Dopo il successo delle anteprime europee a Berlino, Zurigo, Monaco, Parigi e Madrid, Marco Mengoni è pronto a partire domani, sabato 27 aprile con uno speciale debutto sold out al Pala Alpitour di Torino con ATLANTICO TOUR, la nuova avventura live che ha già venduto quasi 200 mila biglietti e continua a collezionare sold out.



Per dare a tutti un’anteprima esclusiva dello show che Marco ha ideato per i suoi fan, anche a chi non fosse riuscito ad avere un biglietto per questa prima data da tempo sold out, è stata organizzato un evento unico: una diretta sulla sua pagina Facebook, che con la tecnica del Cross-Posting sarà visibile sulle numerose pagine che hanno voluto condividere questo evento. Si tratta della prima volta che l’inizio di un concerto viene trasmesso in live streaming e su un numero così ampio di pagine media e digitali.



Marco Mengoni porterà sul palco tutti i suoi più grandi successi e i brani dell’ultimo album di inediti Atlantico, recentemente certificato doppio platino con oltre 40 milioni di stream su Spotify e Apple Music. Non potrà mancare Muhammad Ali, il nuovo singolo tra i brani più suonati in radio. Una dedica al mitico pugile ed un invito a prenderlo come riferimento per ambire a fortificarci e a trasformare ogni problema in una grande opportunità.

ATLANTICO TOUR – LE DATE



8 APRILE BERLINO – TEMPODROM

10 APRILE ZURIGO – VOLKSHAUS SOLD OUT!

12 APRILE MONACO – TONHALLE

14 APRILE PARIGI – LA CIGALE

17 APRILE MADRID – JOY

27 APRILE TORINO – PALA ALPITOUR SOLD OUT!

28 APRILE TORINO – PALA ALPITOUR

1 MAGGIO MILANO – MEDIOLANUM FORUM SOLD OUT!

2 MAGGIO MILANO – MEDIOLANUM FORUM SOLD OUT!

4 MAGGIO MILANO – MEDIOLANUM FORUM SOLD OUT!

5 MAGGIO MILANO – MEDIOLANUM FORUM

8 MAGGIO ROMA – PALAZZO DELLO SPORT SOLD OUT!

10 MAGGIO ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

11 MAGGIO ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

13 MAGGIO BARI – PALAFLORIO SOLD OUT!

14 MAGGIO BARI – PALAFLORIO

16 MAGGIO CASERTA – PALA DECO’

18 MAGGIO EBOLI – PALASELE

21 MAGGIO FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM SOLD OUT!

22 MAGGIO FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

24 MAGGIO VERONA – ARENA DI VERONA SOLD OUT!

25 MAGGIO VERONA – ARENA DI VERONA SOLD OUT!

26 MAGGIO VERONA – ARENA DI VERONA SOLD OUT!

29 MAGGIO RIMINI – RDS STADIUM SOLD OUT!

30 MAGGIO BOLOGNA – UNIPOL ARENA

Commenti

comments