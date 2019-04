Il comune di Cagliari comunica che in riferimento a quanto pubblicato da alcuni organi di informazione sulla sostituzione dell’infisso della Cannoniera dello Sperone (Bastione di Saint Remy), è necessario chiarire che il vecchio portone non è un infisso storico.

Il manufatto, realizzato con legname di pessima qualità è privo di valore artistico e architettonico.

La sostituzione dell’infisso era stata già programmata e regolarmente autorizzata nel corso delle opere eseguite fra il 2004 ed il 2007.

In tale occasione l’infisso non fu sostituito a causa dell’interruzione dei lavori. L’intervento, attualmente in corso (progetto del 2015-2016) fra le altre opere, ha riproposto la sostituzione del portone ottenendo il nulla osta da parte degli Enti preposti alla tutela dei Beni Culturali.

Commenti

comments